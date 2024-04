I due carabinieri falciati | drogata e ubriaca al volante | indagata per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Napoli, 9 aprile 2024 – Una mattanza senza fine, strade ridotte a teatro di scorrerie da parte di guidatori imbottiti di alcol o stupefacenti, consacrati all’ottuso feticcio della velocità fuorilegge. Il fine settimana ci consegna un vero e proprio bollettino di guerra, cinque morti e tanti feriti, alcuni dei quali in lotta per la vita. Ha suscitato un’eco enorme e una coinvolgente commozione la morte di duesulla Statale 91 che collega Eboli a Campagna (Salerno). Massacrati nella loro gazzella durante il turno di servizio (allestivano un posto di blocco contro le "stragi del sabato sera"), centrati da un suv guidato da Nancy Liliano, 31 anni, positiva ai test per l’alcol e la cocaina. La donna – che ha precedenti per spaccio di droga, considerata vicina al clan Del Giorno, attiva nella Piana del Sele (aveva patteggiato una pena a tre anni) –, viaggiava ...