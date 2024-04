I costi del Superbonus nella busta paga degli italiani | Meloni e Giorgetti censurano il Def

(Di martedì 9 aprile 2024) La legge di bilancio per il 2025 si complica prima ancora di nascere. Il governoha presentato il Def in una versione "light", alleggerita. Le cause principali sono due:e nuovo Patto di stabilità. La conseguenza è che non si sa quanto si potrà spendere il prossimo anno e se...

Dici Sorrento Roads e pensi a gioielli dell’ automobilismo fra le scogliere, le limonaie e le case colorate della Costiera Amalfitana, a Prove Cronometrate in scorci unici come il porto di Maiori e ... (ildenaro)

AGI - La festa di fine Ramadan a Turbigo si svolgerà nel campo sportivo della cittadina, nell'area destinata agli allenamenti. È quanto apprende l'AGI in relazione all'esito dell'incontro in ... (agi)

Corsa al riarmo e boom del debito, è allarme per i Paesi Nato (compresa l’Italia) - Tutte le grandi potenze corrono a riarmarsi, con il rischio di vedere il debito esplodere. L'allarme è duplice per i Paesi Nato, Italia compresa: insicurezza e conti pubblici in profondo rosso.money

Bonus asilo nido o detrazione costi dal 730 2024 Cosa conviene Si può cumulare Facciamo chiarezza - Cosa prevedono il bonus e la detrazione Irpef per la frequenza degli asili nido dei figli: cosa conviene e importi previsti ...businessonline

