I capi si autocertificavano presenze e straordinari | scandalo al Santi Paolo e Carlo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 aprile 2024) Per anni, alla Asst, dirigenti e caposala hanno potuto inserire manualmente nel sistema che gestisce ledei dipendenti, le ore e i giorni lavorati (compresi) nonché gli orari di entrata/uscita per sé stessi e per i loro sottoposti, senza i previsti nullaosta dei superiori gerarchici. Ma a mancare, secondo le carte lette in esclusiva da La Notizia, era anche il controllo ex post, visto che nessuno, dopo l’inserimento, ha mai verificato l’effettiva corrispondenza tra le ore (auto) dichiarate e quelle effettivamente lavorate. L’ennesimo– che si abbatte sui due grandi ospedali milanesi gestiti fino a pochi mesi fa dal dottor Matteo Stocco, prima che questi fosse nominato direttore generale del Policlinico, nell’ultimo giro di nomine ...