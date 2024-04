I cantieri della Regione | Interventi per 66 milioni | ricostruiremo tutto

(Di martedì 9 aprile 2024) Si avvicinano le elezioni e si intensificano le rendicontazioni (con relative stilettate all’opposta parte politica) sugliultimati e in corso di realizzazione o di progettazione che riguardano le aree emiliano romagnole colpite dell’alluvione dello scorso maggio. Ieri è stato il turno, che per voce del presidente Stefano Bonaccini e dalla vice Irene Priolo, ha fatto il punto sui 402(130 dei quali conclusi) che riguardano l’area da Piacenza a Rimini, per un totale di 343di euro messi sul tavolo e dedicati alla messa in sicurezza di fiumi e corsi d’acqua. Restando nell’areaProvincia di Forlì-Cesena, il totale parla di 53per 66e 630mila euro. Iattivati in ...

Arezzo, 7 aprile 2024 – Caserma in via Filzi , doppia canna Baldaccio, Due Mari. L’assessore Sacchetti fa il punto su lavori pubblici e grandi opere, parlando ai microfoni di Radio Fly. La più grande ... (lanazione)

TERREMOTO - Scossa di magnitudo 4.5 nella Grecia occidentale, avvertito anche in Calabria e in Puglia - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di ieri in Italia) nella Grecia occidentale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo ...napolimagazine

Perugia, la Valentini di Elce riapre a settembre. Il punto sui lavori nelle scuole - PERUGIA - Tornerà "operativa" per l’avvio del prossimo anno scolastico la scuola Primaria Enzo Valentini di Elce, chiusa dall’estate 2021 per lavori di ...ilmessaggero

Ponti e viadotti da rifare, a Padova avviati cantieri per oltre 6 milioni - Gli interventi più rilevanti sono per il Paleocapa, a Voltabarozzo e in tangenziale. Via Bellisario e ponte Unità d’Italia sono i prossimi interessati da ...mattinopadova.gelocal