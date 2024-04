I 6 migliori Cagnulari della Sardegna scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè tuttora coltivato con l’antico metodo dell’alberello sulle colline di composizione calcareo-argillosa a sud di Sassari, non lontane dalla costa di Alghero. Dall'origine incerta, mostra una certa somiglianza con il bovale e per questo motivo si pensa sia stato introdotto indurante la dominazione aragonese del '600. Sembra anche avere delle somiglianze genetiche con il mourvedre, coltivato nel sudFrancia, conosciuto in Spagna con il nome di monastrell. È un vino fortemente territoriale che in passato veniva spesso utilizzato per tagliare altri vini rossi meno intensi e corposi o venduto sfuso per un consumo locale. Il vitigno si è salvato dall’estinzione solo grazie alla tenacia di una decina di piccoli produttori. La sua vinificazione in purezza è abbastanza recente, oggi è riconosciuta al ...