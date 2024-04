HP OMEN Trascend 16 Gaming | un portatile performante per gamer e content creator

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Uno dei più performanti notebook di HP nel segmento, l’16è un laptop che si adatta alle necessità sia deipiù esigenti che dei professionisti alla ricerca di una grande potenza di calcolo in mobilità. Nelle scorse settimane abbiamo avuto la possibilità di provarne uno che si presentava con la seguente configurazione: cpu Intel Core i9-13900HX, scheda video NVIDIA GeFORCE RTX4070 da 8GB, 16GB di RAM DDR5, un SSD NVMe da 1TB ed uno schermo mini-LED WQXGA da 16” con luminosità mssima a 1180 nit e frequenza di refresh di 240Hz Design e PorteIl design di16Laptop è semplice, pulito e minimale, con un corpo realizzato in alluminio di magnesio. Fatta eccezione per la tastiera full RGB personalizzabile, ...