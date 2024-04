Hockey ghiaccio | Renon vince anche gara-3 contro Cortina e vola 3-0 nella serie per il titolo

(Di martedì 9 aprile 2024)è pronta per giocarsi il match point. Gli altoatesini infatti si sono aggiudicati-3 delle Finali della AlpsLeague 2023-2024 e giovedi potranno già chiudere i conti. Il punto del 3-0 infatti è arrivato questa sera con un pesantissimo successo casalingo per 3-1. Vantaggio di Coatta al minuto 20:17, quindi raddoppio di Szypula al 28:41. Doherty accorcia alla mezz’ora con il 2-1 di, prima del 3-1 conclusivo di Kostner al 58:24 che fissa il punteggio. Ora, come detto, per gli altoatesini arriva il primo match point con la possibilità di chiudere laad addirittura sul punteggio di quattro a zero.

