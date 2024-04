Ho tentato il suicidio a 18 anni | Fedez choc dalla Fagnani | cosa rivela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Hoila 18":lo hato a Francescaa Belve, nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Il rapper, come si legge nelle anticipazioni, si è raccontato in un'intervista a 360 gradi, parlando non solo della sua vita privata e della sua carriera ma anche della sua adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. Il tentativo di togliersi la vita sarebbe stato uno degli effetti delle droghe che prendeva, come spiegato dal cantante stesso nel corso dell'intervista. Spazio, poi, al rapporto turbolento con la politica e alle sue crisi sul fronte privato, prima quella col suo ex socio e amico Luis Sal e poi quella con Chiara Ferragni. Su quest'ultimo punto, in particolare, ha confessato: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, si". ...