“Ho fatto un colloquio di lavoro ma non mi hanno presa | indovinate perché? Non hanno apprezzato il fatto che non fossi truccata” | la storia di Melissa Weaver

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Una donna in cerca diha raccontato in un video TikTok di non essere stataper una posizione in cui era perfettamente adattanon si eraper il. Si tratta di, 30enne di New York, la quale ha raccontato di averdomanda per un ruolo da vicepresidente delle risorse umane in un’azienda tecnologica ma di essere stata respinta, secondo il selezionatore “non si era impegnata abbastanza nella cura del suo aspetto”. Nel filmato, diventato virale con oltre 700000 visualizzazioni,ha chiesto un parere agli utenti di TikTok: “Ildi non truccarsi ai colloqui difa sembrare che ...