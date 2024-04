Highlights e gol Arsenal-Bayern Monaco 2-2 | Champions League 2023 2024 VIDEO

Una brutta Italia perde 2-1 in casa della Finlandia, a Helsinki, nella seconda giornata di Qualificazioni agli Europei femminili 2025 . Prestazione anonima delle ragazze di Soncin, che riescono ad ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Udinese-Inter 1-2, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita complicata al Bluenergy Stadium per i nerazzurri oggi in maglia ... (sportface)