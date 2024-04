(Di martedì 9 aprile 2024) Siena, 9 aprile 2024 – L’epilogo dell’udienza preliminare davanti al gip Sonia Caravelli può essere sorprendente solo per chi dimentica che l’inchiestaè contenuta in un fascicolo di 62mila pagine, tra indagini, istruttorie, intercettazioni e interrogatori. Ed è deflagrata pubblicamente il 16 marzo 2021, con i sequestri e i provvedimenti presi dal pm Siro De Flammineis. Ma era partita dal 2014, dai primi bonifici milionari, da parte di società offshore nelle Isole Vergini Britanniche, con soldi transitati via Cipro e poi usati per molti affari in Europa e in Italia. Senza tornare troppo indietro, al termine di un’udienza iniziata il 14 settembre 2023, il gip ha rinviato ail magnate kazako Igor, i suoi ex soci in Sielna, Cataldo Staffieri e Maxim Constantin Catalin, più vari familiari, il ...

Hidden Partner, dieci rinvii a giudizio. Evasione e riciclaggio, processo per Bidilo - Il magnate kazako in aula il 19 settembre con gli ex soci Staffieri e Catalin, il deputato FdI, Caiata, il presidente della Camera di Commercio, Guasconi e l’ex giudice della Corte dei Conti, Del Regn ...lanazione

Sysdig Named 2024 Google Cloud Technology Partner of the Year for Security - Sysdig, the leader in cloud security powered by runtime insights, today announced that it has been named Google Cloud's 2024 Technology Partner of the Year for Security in Configuration, Vulnerability ...lelezard

Hidden Partner, Bidilo e Caiata rinviati a giudizio - Siena, 8 aprile 2024 – Il gup di Siena Sonia Caravelli ha rinviato a giudizio 10 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta Hidden Partner per accuse, a vario titolo, che vanno dall'autoriciclaggio a ...lanazione