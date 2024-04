Hermoso | l’agente rivela | «Con l’Atletico Madrid lontani! Inter? Non si scarta nulla»

(Di martedì 9 aprile 2024)diha parlato del suo assistito, che presto potrebbe lasciare. Tra le squadreessate anche l’. PORTA APERTA ? A parlare della posizione di, il suo agente Inaki Espizua a CN 24: «Conin questo momento siamoda un rinnovo. Mario vuole giocare in un campionato importante e non vuolere nessuna opzione. La Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni.e Napoli? Il Napoli rientra nelle squadre della Serie A, di quelle che hanno scenari appetibili per giocatori. Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Anche ...

