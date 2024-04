Hermoso anche nel mirino del Napoli! Ma l’Inter ha un vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)potrebbe essere il difensore individuato dalper migliorare il pacchetto arretrato. In uscita dall’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da DAZN su di lui ci sarebbeil. I nerazzurri, però, si trovano in una posizione favorevole. RINFORZO IN DIFESA –segue da tempo eventuali sviluppi sul futuro di Mario, che a giugno lascerà a zero l’Atletico Madrid. Il ventottenne difensore spagnolo è finito neldelgrazie ovviamente alla sue abilità difensive, qualità tecnica e soprattutto esperienza. Ha già giocato nella difesa a tre e per questo motivo sarebbe perfetto da inserire in un contesto come quello nerazzurro. Come tutti i giocatori di questo calibro, però, c’è da considerare sempre la ...