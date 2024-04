Handanovic ora ‘fa il mercato’ dell’Inter | spinge per un acquisto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)si è ritirato al termine della scorsa stagione, ma è rimasto vicino all’Inter. Tanto che ora risulta essersi mosso in prima persona per consigliare un. L’OCCASIONE – Che Samirabbia voglia di rimanere nel mondo del calcio lo si è capito da tempo. L’ex portiereha finito la sua carriera al termine della scorsa stagione, dopo la finale di Champions League col Manchester City. L’annuncio è arrivato qualche mese dopo, ma in realtà dall’Inter non si è realmente sfilato. Perché ora fa l’osservatore per il club: lo si è visto tante volte in tribuna per le partite della Primavera di Cristian Chivu. E c’è un primo obiettivo “targato”. ULTIMO AVVERSARIO – Si tratta di Jaka Bijol, affrontato proprio ieri sera in Udinese-Inter. Sloveno come ...