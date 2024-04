Guida TV | programmi di stasera | martedì 9 aprile 2024

L'esecutivo europeo, ok agli Stati per piani stabilità più snelli - BRUXELLES - "La Commissione Ue riconosce che gli Stati membri si stanno concentrando sulla preparazione di piani strutturali di bilancio a medio termine". "I servizi della Commissione sono stati in co ...ansa

Commissione Ue, ok a Stati per piani stabilità più snelli - "La Commissione Ue riconosce che gli Stati membri si stanno concentrando sulla preparazione di piani strutturali di bilancio a medio termine". (ANSA) ...ansa

Francesca Fialdini in prima serata: cosa farà, anticipazioni sul programma - Francesca Fialdini conduce la nuova edizione de Le ragazze: le novità Stagione televisiva molto intensa per Francesca Fialdini: da settembre è alla Guida ...lanostratv