Guerra ultime notizie Droni su Zaporizhzhia | in Ucraina torna l’incubo nucleare Hamas | parole Netanyahu su Rafah inficiano i negoziati

(Di martedì 9 aprile 2024)in, con la centrale diche ha subito un attacco di. Gli Usa: Mosca fa un gioco molto pericoloso.afferma che ledel premier israeliano Benjaminsu un’imminenza di un attacco di terra asollevano interrogativi sullo scopo della ripresa dei. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 5 persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera un edificio del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato che la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia e sosterrà il suo sviluppo stabile sotto la guida del presidente ...

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 9 aprile 2024 Dopo aver ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato in ... (tpi)

Gaza: Hamas al lavoro su un'ultima proposta di tregua, nuovi raid di Israele a Khan Younis - Hamas è al lavoro su un nuovo accordo per la tregua a Gaza ma l'intesa con Israele sembra ancora lontana dopo la conferma, arrivata da Netanyahu, sull'attacco a Rafah. Nuovi raid di Tel Aviv nella Str ...it.euronews

Le "Zapad" russe e quei segnali sull'Ucraina ignorati da Ue e Nato - L'eventuale, mancata interpretazione di “Zapad” può derivare da una mala interpretazione del ruolo della Nato da parte dei paesi orientali dell'Alleanza, che non è vettore di sentimenti anti-russi.ilgiornale

Guerra in Medio Oriente: pressing Usa per la tregua, Netanyahu insiste su Rafah. “Pausa di 6 settimane”. Voci discordanti sulla risposta di Hamas - Il copione è quello già visto nei precedenti round di negoziati per trovare un punto comune e mettere fine, almeno temporaneamente, alle ostilità a Gaza e riportare a casa gli ostaggi israeliani. Dopo ...ilsecoloxix