Guerra ultime notizie Bloomberg | riarmo del G7 potrebbe costare 10mila miliardi

(Di martedì 9 aprile 2024) Torna l’incubo nucleare in Ucraina, con la centrale di Zaporizhzhia che ha subito un attacco di droni. Gli Usa: Mosca fa un gioco molto pericoloso. Hamas afferma che le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu su un’imminenza di un attacco di terra a Rafah sollevano interrogativi sullo scopo della ripresa dei negoziati. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 5 persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera un edificio del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato che la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia e sosterrà il suo sviluppo stabile sotto la guida del presidente Putin.

