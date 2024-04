Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 aprile 2024)live dellatraoggi, martedì 9 aprile 2024 Dopo aver ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato in un video l’intenzione di entrare a Rafah rivelando che c’è anche una data. Il primo ministro, poi, ha rivelato di aver ricevuto “un rapporto dettagliato sui colloqui al Cairo, stiamo lavorando continuamente per raggiungere i nostri obiettivi, in primo luogo il rilascio di tutti i nostri ostaggi e la vittoria completa su”. Nel frattempo, in Qatar continuano i negoziati tra. Secondo i media locali le due parti sarebbero vicine a un accordo, mentre gli Usa avrebbero proposto sei settimane di tregua temporanea in cambio del rilascio di 40 ostaggiDi seguito ...