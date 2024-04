Graziani | “Il Frosinone si chiude in difesa | ma è un bene Attenti alle ripartenze”

Il giornalista Dazn presente a Monza si commuove: "Mai visto dal vivo una roba simile" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Edoardo Testoni, DAZN: “Si è rivisto il Napoli dello scorso anno nel secondo tempo e bisogna ripartire da quello. Il primo ...tuttonapoli

L'EX - Scarlato: "Napoli, per la gara con il Frosinone il problema può essere l'orario" - Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Si Gonfia la Rete' su Tele A: "Avrei voluto vedere Ostigard anche considerando la presenza di Djuric in area. Frosinone ...napolimagazine

IL PARERE - Graziani: "Il Frosinone si chiude in difesa, ma attenzione alle ripartenze" - Francesco Graziani, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante 'Si Gonfia la Rete': "Il Frosinone è una squadra che si chiude in difesa Meglio così. Più la palla ...napolimagazine