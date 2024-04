Gravi disservizi per Banca Sella e Hype già da qualche giorno | cosa succede

(Di martedì 9 aprile 2024), già da domenica 7 aprile 2024, per: non si può accedere all’home banking, ecco. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

disservizi presìdio Umberto I, Talerico: Battistini interverrà su organizzazione del personale - Si è convenuto con il Commissario Battistini di intervenire immediatamente sulla organizzazione del personale, sulla valutazione dell’integrazione del numero dei dipendenti addetti ai servizi di ...catanzaroinforma

Banca Sella, afflitta da disservizi: pagamenti e conti bloccati. Utenti in difficoltà. - I clienti preoccupati si chiedono dove siano finiti i propri soldi, la banca rassicura ma di fatto i conti sono bloccati così come tutte le operazioni, quando si sbloccherà il tuttobari.ilquotidianoitaliano

Hype down: pagamenti bloccati per migliaia di utenti - Hype, segnalati Gravi disservizi nel funzionamento della banca online: da ieri pomeriggio gli utenti non riescono ad accedere ai conti e ad effettuare pagamenti ...tecnologia.libero