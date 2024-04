Grave incidente per il campione di Moto Gp | Andrea Dovizioso Le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Paura per, 38 anni, di recente ritiratosi dalle gare ufficiali. Ha avuto un bruttosu una pista da cross nella quale continua ad allenarsi. È stato trasportato in elisoccorso. Un trauma cranico per lui.Leggi anche: Amici, uno dei ragazzi investito da un’auto pirata Le dinamiche dell’L’è avvenuto in Valdarno.del mondo classe 125, è caduto dalla suanella pista da cross di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, località Il Tasso. Si stava allenando a breve distanza dal ritiro dalle competizioni ufficiali. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico. Come staFonti mediche assicurano che ilnon è in ...