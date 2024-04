Grave incidente per Andrea Dovizioso | è ricoverato in ospedale Si stava allenando su una pista da cross in Valdarno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)in moto per: l’ex pilota di MotoGp è stata trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’fiorentino di Careggi in codice tre. Secondo le prime informazioni, nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico ma non è in pericolo di vita., 38 anni, è caduto dalla sua moto mentre sinelladadi Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località Il Tasso. L’è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per i soccorsi.“èma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno ...