Grand Theft Auto & Co | una ricerca smantella il mito dei videogiochi violenti e l’empatia

(Adnkronos) – L'attesa attorno al rilascio di Grand Theft Auto VI è spasmodica, e probabilmente nessun gioco mai è stato tanto aspettato e desiderato da una platea così ampia di videogiocatori e non ... (periodicodaily)

Speravamo che fosse il titolo a finire per 6, non l’anno di uscita: potremmo non vedere Grand Theft Auto VI prima del 2026, stando ai rumor La situazione di Grand Theft Auto 6 è comprensibilmente ... (tuttotek)