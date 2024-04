Golf Padre e figlia de Vito Piscicelli danno spettacolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Maurizio deè stato il mattatore alBologna. Sabato, con laGiulia, ha vinto la tappa del circuito I signori del Gusto. La gara è andata in scena con formula louisiana a coppie e i dehanno sbaragliato la concorrenza. Nella categoria netta Alessandro Polito e Cristian Tedeschi (46) superano Giovanni e Carlo Alberto Ravazzolo. Domenica il trofeo Amici dell’Hospice by Stefanelli. Al cambio del compagno il risultato per Maurizio denon varia con la vittoria ottenuta con l’amico Alberico Borghi. Nella categoria netta dominano Luca ed Enrico Sandrolini. Divertimento anche al Molino del Pero con la tappa del VM Motor SportChallenge. Daniele Macchelli e Gianmarco Naldi tengono ...