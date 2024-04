Golf | il primo Masters alle porte | al Par 3 Contest in campo giocatori e famiglie

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 – Ilsi appresta a vivere ilmajor della stagione: ilTournament. Come ogni anno la gara sarà anticipata dal “Par 3”, uno show e una festa allo stesso tempo a cui prendono parte i concorrenti, con i loro familiari, campioni del passato non competitivi e con il pubblico altrettanto protagonista. È la gara che nessuno vorrebbe vincere perché nelle 61 edizioni precedenti coloro che hanno alzato il trofeo non hanno poi indossato quattro giorni dopo la “Green Jacket”, destino toccato lo scorso anno anche a Tom Hoge. Tradizione negativa, ma con uno spiraglio: infatti alcuni sono comunque riusciti ad andare a segno in anni diversi. L’evento ha anche un altro lato spettacolare: le numerose “hole in one”. Nel 2023 ne sono state realizzate cinque (record nel 2016 con nove) che ...

