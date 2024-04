Goldman taglia i titoli della difesa | Leonardo -8 | 6% in Borsa

(Di martedì 9 aprile 2024) Crollano iin Europa dopo chesachs ha pubblicato un report in cui sostiene di vedere più rischi al ribasso che al rialzo per le valutazioni borsistiche del settore mentre ci si avvicina al 2025. Secondo il broker americano nell'ultimo anno il settore è stato sostenuto dall'espansione dei budget di spesa ma i multipli ora si trovano ai massimi storici. A Piazza Affariperde l'8,6% a 21,65 euro.

Obbligazioni, dai dollari Usa alle corone norvegesi: puntare su chi taglierà prima i tassi - Saranno la Fed e e le altre banche centrali anglosassoni le pioniere dell’inversione di marcia della politica monetaria: ecco una selezione di bond per giocare d’anticipo ...corriere

Azimut, Equita alza target price dopo vendita della quota in Kennedy Lewis - Equita ha incrementato a 27 euro per azione (+2%) il target price su Azimut, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, e ...teleborsa