Gol Frattesi | En3rix furioso | “Marotta League devastante | è uno schifo Guardate da cosa nasce…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 9 aprile 2024) Ieri sera nel posticipo della 31.a giornata del campionato, l’Inter ha vinto in rimonta sul campo dell’Udinese con il risultato di 2-1, grazie alle rete dial 95?. Sui social però ci sono state molto proteste dei tifosi milanisti e juventini, perchè secondo loro il gol finale nasce da una punizione non fischiata ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gesto, Pellegatti: “Mai successo che un giocatore del Milan in campo ha fatto…” La risposta di Biasin Pavan sbotta: “Berardi era da rosso. Va bene che non volevamo favori per l’Inter che già sta vivendo di regali, ma…” Bergomi punge i milanisti: “È bastato un gol di Loftus-Cheek per farvi schizzare fuori dai tombini. Erano settimane…” Rossi irride Sacchi: “Chissà se all’Arrigo che a Fusignano non ...