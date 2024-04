Gli Stati Uniti inviano a Kiev armi sequestrate all' Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Glihanno consegnato all'Ucrainadi piccolo calibro e munizionimentre venivano trasferite dalle forzeiane ai ribelli Houthi sostenuti da Teheran nello Yemen, ha dichiarato martedì l'esercito americano. Il trasferimento la scorsa settimana è avvenuto mentre l'Ucraina accusa una significativa carenza di munizioni e i legislatori repubblicani statunitensi bloccano nuovi aiuti, ma non risolve il bisogno didi pezzi chiave come l'artiglieria e le munizioni per la difesa aerea. "Il governo degliha trasferito giovedì alle forze armate ucraine oltre 5.000 AK-47, mitragliatrici, fucili di precisione, RPG-7 e oltre 500.000 munizioni da 7,62 mm", ha dichiarato il Comando centrale degli...