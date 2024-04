Gli scienziati dell’Istituto Pasteur di Parigi stanno formando gruppi musicali

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 9 aprile 2024)diformanoL’Istitutodi, noto per le sue significative scoperte scientifiche, si distingue anche nell’ambito musicale. Alcunihanno formato band, dando vita a spettacoli coinvolgenti che hanno affinato le loro abilità nel laboratorio musicale. Una serata musicale all’IstitutoRecentemente, tresviluppati in loco hanno tenuto uno spettacolo presso la mensa. Polaris, Billie and the What?! e Les Papillons hanno offerto performance blues-rock e a cappella di grande impatto. Germano Cecere: il batterista-scienziato Germano ...