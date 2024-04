Gli orologi preferiti dagli appassionati di Tudor si rifanno il look

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) Appena presentato questa mattina a Ginevra, ecco esordire al Watches & Wonders il segnatempoche moltidel marchio e in genere tutto il mondo dell'orologeria chiedevano da qualche anno: un GMT più piccolo e sottile. Sebbeneabbia lanciato con grande successo il Black Bay GMT nel 2018, la sua cassa spessa e larga 41 mm non era l'ideale per chi ha un polso di piccole dimensioni. Nel 2022 il Black Bay Pro ha presentato un modello GMT con cassa da 39 mm, ma il suo spessore non ha convinto nessuno. Molti di noi nerd hanno pensato che un Black Bay 58 GMT o un Pelagos GMT, leggermente più piccolo e sottile, sarebbe stato un'eccellente aggiunta al catalogoe finalmente è arrivato. Black Bay 58 GMT Il nuovo Black Bay 58 GMT rs.solutionsIl nuovo Black Bay 58 GMT assomiglia molto al Black Bay ...