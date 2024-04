Gli esclusi dal sussidio Assegno di inclusione | in tanti tagliati fuori | Pratiche più difficili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Il reddito di cittadinanza sembra ormai una cosa di altri tempi, ma a suo tempo la misura ha suscitato l’interesse di molti anche in una zona, come la nostra, in cui il mondo delle imprese è decisamente vitale. Questa significa che l’aiuto disposto a suo tempo andava incontro ai problemi di tante persone, perché la povertà (sappiamo di usare una brutta parola, ma il concetto è quello, ed è inutile tentare di edulcorarlo) è presente ovunque. Ora che il reddito non esiste più – ci sono solo trattamenti con importi minori per particolari casi – può essere utile cercare di capire i contorni della questione dalle nostre parti. Perciò abbiamo sentito chi si è occupato professionalmente di inviare le domande all’Inps, aiutando nel contempo gli interessati a districarsi nel solito labirinto burocratico che accompagna le iniziative pubbliche, anche quelle destinate a chi è in difficoltà. ...