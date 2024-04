Gli attori italiani portano Netflix in tribunale | da Elio Germano a Claudio Santamaria | chi ha depositato la causa

(Di martedì 9 aprile 2024)inper dare agliun equo compenso. Detto, fatto. Dopo aver paventato laun anno fa, e dopo dieci mesi di contrattazione privata tra avvocati, l’Agenzia 7607 – che ha tra i suoi 3200 associati anche, Paolo Calabresi e Neri Marcorè – haunacontro il colosso americano dello streaming aldi Roma. “Abbiamo tentato in tutti i modi di trattare, chiedendo una percentuale che per loro è il costo delle bollette telefoniche, ma ci è stata offerta una cifra al ribasso. A quel punto accettarla avrebbe creato un precedente nel mercato delle contrattazioni anche per il futuro, ...

