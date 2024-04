Gli attori italiani fanno causa a Netflix | “Basta compensi irrisori”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 aprile 2024) Un nutrito gruppo die doppiatoriha deciso di fareper chiedere un compenso “adeguato e proporzionato” all’attività svolta. In prima fila ci sono Elio Germano, Valerio Mastandrea, Neri Marcorè e Michele Riondino, che in una nota si appellano alla “normativa europea e nazionale” per vedersi riconosciuta un’equa retribuzione. A citarein giudizio presso il Tribunale civile di Roma è la società Artisti 7607, cooperativa che vede tra i propri artisti mandanti anche Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini. Alla decisione di muoverecontro la piattaforma si arriva “dopo oltre otto anni di sterili trattative”: Artisti 7607 spiega di vedersi “costretta a ricorrere al ...