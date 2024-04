Gli allenatori con più vittorie in Champions League | la statistica e i numeri aggiornati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) La storia della. O, se preferita, ladella storia. Ci sonoche hanno riscritto la storia di questo sport e di questa competizione, ci sonoche la stanno riscrivendo e ci sonoche la riscriveranno. E poi ci sono, leggende, che rientrano ancora in tutte e tre le voci. Per esempio è il caso di Carlo Ancelotti che è l’allenatore che vanta piùdi tutti inseguito da Pep Guardiola che in questa edizione ha superato un altro mostro sacro, Sir Alex Ferguson. Fuori dal podio c’è Arsene Wenger davanti a Josè Mourinho, più staccati Louis Van Gaal, Jurgen Klopp e Rafael Benitez. Ecco tutti i ...