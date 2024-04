Giugliano | morto dopo incidente sull’Asse Mediano | celebrati i funerali di Luigi Fornaro

Incidente in scooter sull'Asse mediano, inchiesta sulla morte di Luigi Fornaro: il giovane panettiere stava tornando a casa - Aveva 25 anni e stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. È morto prima. Luigi Fornaro è caduto dal suo scooter, dopo essersi scontrato con un'auto che veniva in direzione contraria sull'Asse ...napoli.repubblica

