Giornata donazione organi | è Livorno la più generosa della Toscana Firenze ottava in Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – E' prima ine quarta inper latra le città con più di 100mila abitanti.si distingue per generosità, secondo quanto emerge dalla quinta edizione dell'Indice del dono. Realizzato dal Centro nazionale trapianti, il rapporto, pubblicato in vistanazionaledegliche si celebra il 14 aprile, analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alladie tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di oltre settemila Comunini. I valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come ...