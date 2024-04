Giorgetti | via libera al Def | “Presenteremo le disposizioni prima del 20 settembre”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 9 aprile 2024) In Consiglio dei ministri è giunto l’OK per il Documento di economia e finanza presentato dal Mef. Presente in Aula il ministroche ha spiegato come il “quadro geopolitico” pesi sulle decisioni prese nel documento. Nella conferenza stampa che ha seguito la riunione il ministro ha dichiarato che “il termine per la presentazione del L'articolo proviene da Il Difforme.