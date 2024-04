Giorgetti replica a Gentiloni sul no alla proroga per il Pnrr | Lui fa il commissario | io il ministro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) "Posso esprimere il mio auspicio? Io faccio ildell'Economia, lui il". Sono parole delGiancarlo, che in occasione della conferenza stampa di oggi dove è stato presentato il Documento di economia e finanza (Def) ha voluto rispondere aleuropeo all'Economia Paolo Gentioli. Questa mattina, l'ex premier ha infatti ribadito come "la scadenza del 2026 per ilè fissa" e che quindi non sono ammessi ritardi. Queste parole sono a loro volta una risposta alle dichiarazioni didi ieri, che aveva detto: "Terminare tutto entro il 2026 non è che sia qualcosa che vada nella direzione dell'efficienza degli interventi". Oggi, durante il punto stampa,è tornato a rispondere a ...