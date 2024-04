Giorgetti | ' il prezzo della benzina non dipende dal governo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Esiste già una disposizione che in relazione a modifiche dei prezzi fa scattare un adeguamento, se si verificano le circostanze previste partirà. E' evidente a tutti che ilnondalle decisioni del". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo. "Il provvedimento attuale non prende in esame" il tema dei rincari dei carburanti, ha aggiunto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. Intanto, secondo le consuete rilevazioni di Quotidiano energia diffuse ieri salgono i prezzi dei carburanti, con lache raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, ilmedio praticato ...