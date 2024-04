Giorgetti conferma deficit e taglio cuneo fiscale Ma resta nodo coperture

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 9 aprile 2024) Il governo taglia le stime sulla crescita del 2024 e del 2025,sostanzialmente gli obiettivi sulindicati in autunno e rivede leggermente la traiettoria del debito che risalirà quest'anno di mezzo punto rispetto al consuntivo 2023. Questo il quadro emerso al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di Economia e Finanza, un testo leggero, con le sole stime tendenziali e quindi senza il quadro programmatico con le indicazioni delle scelte di fondo di politica economica per i prossimi anni e le relative conseguenze sui conti pubblici.Il motivo, ha spiegato il Ministro dell'Economia, Giancarlo, è "la rivoluzione delle regole di bilancio europee" per le quali "mancano ancora le disposizioni attuative". Per questo "in sede europea è stato deciso che il termine per la presentazione del nuovo ...