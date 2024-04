Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele | chi sono i genitori di Francesca Cipriani | “Papà mi ha abbandonata a 8 anni”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)Dedi. Un grande amore quello che c’è stato tra i due suggellato anche dalla nascita di. La coppia si è poi separata e poco dopo il padre ha lasciato l’Italia per tornare in America. Chidiil padre, durante la partecipazione della ex Pupa a L’Isola dei Famosi, ha voluto farle una sorpresa raccontato qualcosa di più sul loro rapporto. “La miaaveva solo ottoquando l’ho. Ho lasciato lei e sua sorella epartito per gli Stati Uniti. E ...