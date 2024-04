Giancarlo Antognoni torna in federazione | nominato capo delegazione dell’Under 21

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Si allarga la famiglia azzurra:, campione del mondo nel 1982, sarà il nuovodella Nazionale Under 21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, l’ex calciatore della Fiorentina aveva già ricoperto il ruolo didella Nazionale Under 21 dal 2015 al 2017. Il suo legame con la maglia azzurra nasce da molto lontano: dal 1973, con le prime apparizioni nelle Nazionali Under 21 e Under 23. Nel 1974 l’ex Ct Fulvio Bernardini lo fece esordire all’età di vent’anni in Nazionale maggiore in occasione della partita contro i Paesi Bassi. Da allora entrò in pianta stabile nel gruppo, disputando da titolare sia il Mondiale del 1978 sia il Campionato Europeo ospitato dall’Italia nel 1980. La vera ...