Giancarlo Antognoni nuovo capo delegazione della Nazionale Under 21

(Di martedì 9 aprile 2024) Un altro prestigioso ritorno nella famiglia azzurra., campione del mondo nel 1982 e tra le stelle‘Hall of Fame del calcio italiano’, sarà il21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, l’ex bandieraFiorentina aveva già ricoperto il ruolo di21 dal 2015 al 2017. Ma il suo legame con la maglia azzurra nasce da molto più lontano, dal 1973, con le prime apparizioni nelle Nazionali21 e23. Nel novembre del 1974 l’ex Ct ...

