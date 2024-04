Giallo di Aosta | ecco com’è morta la donna trovata nel chiesa sconsacrata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 aprile 2024) . L’autopsia darà maggiori certezze Una giovane, ancora da identificare, è statasenza vita all’interno di una chiesetta diroccata in Valle d’. Il macabro ritrovamento è avvenuto venerdì 5 aprile 2024, nel comune di La Salle, da parte di un gruppo di escursionisti. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti. Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che lasia stata vittima di un’aggressione. Il corpo presentava infatti un profondo taglio al collo, che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere la causa del decesso. Non si escludono però altre piste. Gli investigatori stanno cercando di identificare la vittima e di ricostruire i suoi ultimi movimenti. Potrebbe trattarsi di una cittadina francese, ma non risultano per ora denunce di scomparsa. Al momento non si hanno elementi che facciano ipotizzare il ...