Giallo a Parigi | tre morti nell’incendio di una casa | due avevano dei proiettili in testa

(Di martedì 9 aprile 2024) Il rogo era divampato domenica in un appartamento a Rue de Charonne, nel cuore di: in un primo momento si era pensato a un incidente, ma le indagini stanno svelando uno scenario ben diverso.

Incendio a Parigi, muore tra le fiamme ma aveva un proiettile in testa - Il corpo di una delle due vittime dell'incendio scoppiato in un appartamento a Parigi aveva un proiettile in testa.notizie

Marcia: 20 azzurri per i Mondiali a squadre - Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali a squadre di marcia in programma domenica 21 aprile ad Antalya, in Turchia. Alla manif ...fidal

Atletica, Tortu fa il su esordio in Florida il 13 maggio - Lo staff del campione olimpico della 4x100, Filippo Tortu, ha comunicato che l’esordio stagionale è fissato per sabato 13 aprile a Gainesville, in Florida, nei 100 metri, per iniziare a testare la con ...milanosportiva