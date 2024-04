Ghali alla Mecca | più influencer che musulmano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) L’islamismo pubblicitario dia laè come la beneficenza di Bill Gates, di Chiara Ferragni: sovraesposto, che il mondo sappia, così torna sotto forma di buoni affari. La foto parla da sola, è la foto di un, in posa da, con il resto del mondo, città santa, per sfondo. Questoha semplicemente fiutato il vento e vende il suo prodotto, cioè se stesso. Ora va a Sanremo a invocare, ma con l’aria di chi lo pretende dall’alto della sua religione, “stop al genocidio di Gaza”, ovviamente nel disprezzo del silenzio per l’altro genocidio, quello sugli ebrei del 7 ottobre; ora si fa i selfie glamour, patinati, a la, ora frigna, come una Egonu qualsiasi, su un non meglio precisato razzismo, sull’integralismo, tutti gli ismi dei ...