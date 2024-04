GF | ex gieffino sugli ex inquilini | “Ecco con chi ho mantenuto i rapporti…”

(Di martedì 9 aprile 2024) A distanza di alcune settimane dalla fine del GF, anche Marco Maddaloni ha voluto parlare della sua esperienza all’interno del reality. Tra i concorrenti più apprezzati di quest’ultima edizione, lo sportivo ha rivelato in una recente intervista con quali exè ancora in contatto. “con chi ho” – Tra i papabili L'articolo

Federico Massaro deluso da Greta - Con diverse storie su Instagram l’ex concorrente del GF, Federico Massaro ha ammesso di essere un po’ deluso da Greta Rossetti: “Non mi ha più risposto al cellulare”. Poi però….novella2000

Grande Fratello, Beatrice parla degli ex coinquilini: stoccate per tutti (tranne Garibaldi) - Immancabile – seppur, questa volta, senza fare nomi – la stoccata a Perla Vatiero, vincitrice dello show: "Ha vinto chi è più rappresentativo degli inquilini della Casa". Non proprio un complimento, ...libero

Greta Rossetti nel primo post dopo il GF non commenta il fratello Josh: “Percorso non facile, ma ce l’ho fatta” - Greta Rossetti, che nella casa del Grande Fratello ha trovato l'amore con Sergio D'Ottavi, ha pubblicato un breve post per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta durante un percorso che ha ...fanpage