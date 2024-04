Genitore 1 e 2 in carta di identità | Governo fa ricorso

(Di martedì 9 aprile 2024) "Il Consiglio dei ministri, alla luce di una informativa svolta dal Ministro dell`interno Matteo Piantedosi, ha deliberato di conferire mandato all`Avvocatura dello Stato ai fini delin Cassazione avverso la sentenza della Corte d`Appello di Roma del 24 gennaio 2024, relativa alle modalità di emissione e alle caratteristiche dellad`elettronica (CIE), disciplinate dal decreto interministeriale 23 dicembre 2015 e successive modifiche, il quale prevede, per i genitori dei minori, la definizione di 'padre' e 'madre'".E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. La Corte di Appello di Roma aveva approvato la dicitura '1' e '2' sulle carte dielettroniche delle persone minorenni.

ROMA – “Decisione sbagliata. Ognuno deve sempre essere libero di fare quello che vuole con la propria vita sentimentale, ma certificare l’idea che le parole “mamma” e “papà” vengano cancellate per ... (webmagazine24)

Sulle carte d’identità dei minori andranno utilizzate le diciture ‘ genitore 1’ e ‘ genitore 2’: è questa la decisione della Corte d’appello di Roma , in base alla quale il ministero dell’Interno sarà ... (gravidanzaonline)

Governo fa ricorso in Cassazione contro dicitura ‘Genitore 1 e 2’ per le carte d’identità dei minori - Dopo una informativa in Consiglio dei ministri del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il governo ha deciso di ricorrere contro una sentenza della Corte d'appello di Roma sull'introduzione della ...msn

Italia, comunità Lgbt critica il Vaticano per la condanna di maternità surrogata e gender - Varie associazioni Lgbtqia+ italiane hanno reagito male alla dura presa di posizione del Vaticano su maternità surrogata e diritti delle persone che si definiscono non binarie. "Siamo delusi e frastor ...it.euronews

Il Cdm delibera il ricorso in Cassazione sulla dicitura "Genitore 1 e 2" - Sulle carte d'identità dei minori, dopo che a febbraio la Corte d'appello di Roma è intervenuta sulla questione oggetto di un decreto ministeriale del 2019 (ministro dell'Interno Matteo Salvini) (ANSA ...ansa