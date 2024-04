Genetica eccellenza italiana Le sfide raccontate allo Human genome meeting 2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 aprile 2024) La ricerca genomica, orientata alla pratica clinica e alla salute pubblica, sta portando a profondi cambiamenti nell’approccio alle cure, consentendo diagnosi più specifiche, e in tempi più brevi, oltre che percorsi personalizzati. È il tema al centro dello, la 27° conferenza internazionale organizzata dallaorganization (Hugo) che dal 1988 promuove le ricerche sul genoma umano favorendo lo scambio di conoscenze e la diffusione dei risultati a livello accademico, sociale e culturale. “Genomics in Precision Health” è il focus del convegno in corso fino al 10 aprilepresso Sapienza Università di Roma con il patrocinio di Tor Vergata, Cnr, Societàdiumana (Sigu) e Società ...