Gaza | Ucraina | tecnologia | Biden e Xi si parlano ma non si fidano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joee il presidente della Cina Popolare Xi Jinping hanno parlato al telefono martedì scorso nella prima conversazione tra i leader dopo lo storico vertice, di persona, di novembre scorso, e al termine di un periodo che ha visto notevole impegno da parte di funzionari statunitensi e cinesi, per disinnescare le tensioni tra le due superpotenze. Il confronto è arrivato in un contesto di forti turbolenze globali: i conflitti in corso ae in, così come la capacità nucleare della Corea del Nord, sono stati argomenti di discussione. Sono emerse anche altre questioni che hanno messo a dura prova le relazioni Washington-Pechino, tra cui il diritto di esistere della Repubblica di Cina-Taiwan, le recenti provocazioni della Cina popolare nel Mar Cinese Meridionale e le violazioni dei diritti ...